Pubblica illuminazione, Engie riconosce il disservizio e corre ai ripari

Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato interruzioni nella pubblica illuminazione in diverse zone del comune di Assisi, dal centro storico alla zona nuova, senza dimenticare diverse frazioni tra cui Tordibetto e Palazzo.

Engie, fornitore del servizio, ha prontamente riconosciuto la responsabilità del problema tecnico sui sistemi di telecontrollo recentemente installati. “Apprezziamo la trasparenza di Engie e il rapido intervento messo in atto. La sicurezza dei nostri cittadini e la vivibilità della città restano la nostra priorità”, dichiara il sindaco di Assisi Valter Stoppini. La problematica è attualmente in fase di risoluzione, e il ripristino completo della pubblica illuminazione è stato completato nei giorni scorsi.

Gli impianti saranno monitorati con attenzione nei prossimi giorni per prevenire ulteriori disagi. L’assessore all’energia Veronica Cavallucci ha aggiunto: “L’innovazione tecnologica porta grandi vantaggi, ma può anche comportare delle sfide. Siamo soddisfatti della prontezza con cui Engie sta affrontando il problema e continueremo a seguire attentamente il servizio”. Il Comune di Assisi conferma il proprio impegno a garantire servizi pubblici affidabili e sicuri per tutti i cittadini. Per segnalare guasti alla pubblica illuminazione gestita da Engie nel Comune di Assisi, è attivo il numero verde 800 196 967, operativo 24 ore su 24, oppure è possibile inviare una email a call.center-ita@engie.com, indicando posizione e foto del malfunzionamento.

© Riproduzione riservata