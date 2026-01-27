Arrestato minorenne: aveva in casa oltre 1 kg di droga: a denunciarlo la mamma

È accaduto nel bettonese, e sempre nell'assisano nel giugno del 2024 un precedente simile, con il padre che aveva denunciato il figlio di 16 anni

È stata la denuncia della mamma a portare all’arresto, da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Assisi guidata dal capitano Rita Zacchia, del figlio minorenne, un diciassettenne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In possesso del giovane, nell’abitazione di famiglia, oltre 1.2 kg di droga di vario tipo.

Il risultato operativo è maturato dopo che la madre del giovane ha inoltrato una disperata richiesta di aiuto ai Carabinieri, giunta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, in cui la stessa ha deciso coraggiosamente di denunciare il proprio figlio. Una volta giunti presso l’abitazione di Bettona, i militari hanno eseguito una perquisizione locale che ha permesso di rinvenire, nella disponibilità del ragazzo, 750 g di marijuana, 400 g di hashish, 100 g di cocaina e 17 g di mdma, nonché un bilancino di precisione, il tutto conseguentemente sottoposto a sequestro.

Il giovane, in forza di così gravi elementi indiziari, è stato immediatamente tratto in arresto e, terminate le formalità di rito, tradotto, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia, presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Firenze, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni. La vicenda accende i riflettori sull’allarmante facilità con cui i più giovani entrano nel circolo vizioso delle sostanze stupefacenti e conferma l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni della delittuosità minorile.

Non si tratta peraltro del primo caso del genere: già qualche mese fa, nel giugno del 2024, un padre aveva sorpreso il figlio di 16 anni con la droga e aveva chiamato i servizi sociali: in quell’occasione era intervenuta la polizia e a disposizione del minore erano state trovate 12 bustine di hashish, dal peso complessivo di circa 10 grammi. La perquisizione al giovane è stata estesa anche all’abitazione, dove è stato rinvenuto un altro involucro di stupefacente dal peso di 0,58 grammi in un cassetto del comodino. Il 16enne è stato denunciato per il reato di stupefacente ai fini di spaccio.

