Al Polo-Bonghi corsi innovativi per conduttori di macchine movimento terra e manutentori tecnici

L’Istituto di Istruzione Superiore Polo-Bonghi di Assisi – Santa Maria degli Angeli risponde alla crescente domanda di professionisti qualificati nel settore edile e meccanico. Con il corso per conduttori e manutentori di macchine movimento terra all’interno dell’indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT), la scuola prepara figure altamente ricercate sul mercato del lavoro, integrando teoria, pratica e certificazioni professionali.

Settori come quelli delle costruzioni, riciclo ed estrazione necessitano di conduttori abilitati e manutentori esperti, capaci di operare su mezzi pesanti con efficienza e sicurezza. Secondo rapporti di Ance e del Ministero del Lavoro, infatti, la carenza di personale certificato spinge la domanda, con tassi di occupabilità post-diploma superiori all’80% entro sei mesi.

Il corso per conduttori e manutentori di macchine movimento terra è integrato nel quinquennio MAT, che forma in installazione, diagnostica e riparazione di impianti meccanici, elettrici e automatizzati. In questo corso gli studenti acquisiscono competenze specifiche su escavatori, pale caricatrici e terne.

Cruciale è la formazione teorica per conseguire il patentino di conduttore di macchine edili, reso obbligatorio dall’Accordo Stato-Regioni del 2012. “I moduli – fanno sapere al Polo-Bonghi – coprono i temi della normativa sulla sicurezza, stabilità delle macchine, sistemi idraulici, manutenzione preventiva e salvaguardia ambientale, preparando gli allievi agli esami per l’attestato abilitante. Le conoscenze teoriche sono arricchite da prove pratiche intensive – simulazioni in laboratorio, guida di mezzi reali e diagnosi guasti. Queste esercitazioni sviluppano abilità manuali e decisionali, simulando scenari professionali. Fondamentale in tal senso è la collaborazione con il Formedil Scuola Edile di Perugia, ente leader nella formazione edile umbra, che svolgerà parte del corso MMT. Formedil Perugia, nell’ambito del progetto, erogherà moduli accreditati, sessioni pratiche e moduli “Build Your Safety” sulla sicurezza. La partnership, inoltre, si estende a importanti collaborazioni con l’Associazione dei costruttori edili Ance Umbria. L’intesa formale con il Comune di Assisi integra l’iniziativa negli ambiti delle politiche giovanili e dello sviluppo sostenibile, offrendo stage in cantieri pubblici, uscite didattiche e focus sul patrimonio locale”.

“Infine – concludono dal Polo-Bonghi – la collaborazione con SCAI S.p.A., azienda assisana con 80 anni di esperienza nella distribuzione e assistenza di macchine per costruzioni e movimento terra (oltre 300 prodotti e 50 officine), fornisce mezzi moderni, workshop e stage. “La nostra priorità è una formazione pratica e certificata – afferma la dirigenza –. Queste sinergie offrono competenze spendibili per un futuro professionale solido».

Il Polo-Bonghi invita i giovani e le loro famiglie ad approfondire i contenuti e l’organizzazione del corso MMT durante il prossimo open day che si terrà sabato 24 gennaio 2026”.

