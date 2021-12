Punto vaccinale al Pala eventi al via; da oggi in quarantena anche solo con l’antigenico

Da ieri mattina presto è attivo il drive-through a Santa Maria degli Angeli. Da oggi sarà aperto anche il punto vaccinale. Diverse le file e gli ingorghi, ma tutto sommato il ‘sistema’ tiene, anche se con qualche malumore e mugugno.

Il sindaco Stefania Proietti su Facebook, ricordando che:

– per i TAMPONI in auto bisogna recarsi all’ingresso del parcheggio Palaeventi

– per i VACCINI ingresso e parcheggio sono da via Antonio Fogazzaro, tra i Portali e la piscina coperta

In queste ore la Asl apporrà la cartellonistica di competenza. Intanto cambiano le regole: il commissario Covid regionale ha stabilito che da oggi, 27 dicembre, finirà in isolamento per 14 giorni anche chi risulterà positivo a un test antigenico veloce fatto in farmacia o in un laboratorio privato. Non servirà più dunque il molecolare. Da domani, 27 dicembre, mette nero si bianco Massimo D’Angelo, “il test antigenico positivo è da considerare sufficiente a definire il caso confermato Covid19 e a porre il soggetto in isolamento contumaciale, senza effettuare la conferma con test molecolare, che quindi non deve essere più richiesto per conferma.

Nel documento si dice anche “di effettuare il test al tempo zero ai contatti stretti solo quando ritenuto opportuno” e “di effettuare il primo test per la sospensione dell’isolamento contumaciale dopo 14 giorni e, in caso di ulteriore positività, dopo altri 7 giorni”.

Tornando al punto vaccinale spostato ad Assisi, Proietti ringrazia “personalmente tutti coloro che si sono adoperati affinché questo servizio fosse reso nella maniera più funzionale possibile ai cittadini, già provati dalla pandemia. Il Comune di Assisi con i nostri vigili e il nostro gruppo comunale di protezione civile, sul posto da stamattina; i servizi operativi e gli uffici che gestiscono il Palaeventi e Lyrick; il commissario straordinario e la struttura del distretto sanitario per aver creduto nella nostra proposta avanzata molti mesi fa”, dice Proietti. “Siamo nel momento cruciale in cui, remando tutti insieme, istituzioni e cittadini, possiamo arrivare in fondo a un tunnel che dura da due anni: vaccini, green pass, comportamenti responsabili e rispetto delle regole sono le nostre armi in questa buona battaglia per sconfiggere il Covid. Forza e avanti tutta, insieme”.

© Riproduzione riservata