Un punto vaccinale di Confindustria Umbria al Lyrick di Assisi (video)

Un punto vaccinale di Confindustria al Lyrick di Assisi, in collaborazione e sinergia con il Comune di Assisi: a questo stanno lavorando il presidente Antonio Alunni e la giunta guidata dal sindaco Stefania Proietti, che via Facebook ha praticamente confermato la notizia. “A partire dai prossimi giorni – si legge in una nota sul sito ufficiale degli industriali – Confindustria Umbria attiverà un Punto vaccinale territoriale straordinario per i lavoratori e i titolari delle aziende associate che hanno espresso la volontà di essere vaccinati, sulla base delle Linee di indirizzo della Regione e verificata la disponibilità dei vaccini”.

Questo hub sarà allestito presso il Palaeventi del Teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli. Tale hub, che ha avuto il patrocinio del Comune di Assisi, sarà gestito in collaborazione con la Croce Rossa Italiana delegazione dell’Umbria che si occuperà dell’intero processo vaccinale: dal ritiro dei vaccini alla somministrazione.

Che qualcosa “bolla in pentola” lo ha inoltre lasciato intendere il sindaco nel video odierno con cui aggiorna i cittadini sulla situazione Covid. “Nasce il centro vaccinale di Assisi, grazie a Confindustria Umbria e Amministrazione Comunale Proietti”, scrive il sindaco via social. “Oggi abbiamo sette concittadini positivi, casi poco sintomatici, che non destano preoccupazione, ma che ci dicono come non possiamo abbassare la guardia. Il Covid è ancora tra noi e la battaglia non è finita. In questa battaglia sono fondamentali i vaccini, e proprio a questo proposito – ha detto il sindaco a proposito del polo vaccinale di Confindustria – preannuncio un iniziativa che sarà resa nota durante la prossima settimana, un’iniziativa ad Assisi per incrementare il numero di vaccinati in Umbria e nella nostra città. Una iniziativa voluta da Confindustria Umbria, dal presidente Antonio Alunni, proprio ad Assisi e co-organizzata insieme al Comune di Assisi. La battaglia contro il Covid – l’appello del sindaco – si vince con i vaccini, con comportamenti corretti e con la speranza di rilancio”.

