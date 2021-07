Inaugurato il Punto vaccinale straordinario di Confindustria Umbria (foto)

Inaugurato stamattina, venerdì 16 luglio, il Punto vaccinale straordinario di Confindustria Umbria allestito al Palaeventi del Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli che sarà dedicato alle vaccinazioni dei lavoratori delle aziende umbre. L’iniziativa, promossa da Confindustria Umbria, è stata realizzata con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Assisi, che ha messo a disposizione la struttura, e in collaborazione con il Comitato regionale Umbria della Croce Rossa che, attraverso il Comitato Cri di Assisi, si occuperà della gestione logistica e sanitaria del processo vaccinale. All’inaugurazione erano presenti la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il Presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni, il Commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 in Umbria Massimo D’Angelo, la Sindaca di Assisi Stefania Proietti, il Presidente del Comitato regionale Umbria della Croce Rossa Paolo Scura e la Presidente del Comitato Cri di Assisi Fabiola Cirilli. Presente il consigliere regionale Stefano Pastorelli.

Il punto vaccinale straordinario di Confindustria Umbria al Lyrick, in collaborazione e sinergia con il Comune di Assisi, era stato anticipato via Facebook dal sindaco di Assisi a inizio luglio. “A partire dai prossimi giorni – si legge in una nota sul sito ufficiale degli industriali – Confindustria Umbria attiverà un Punto vaccinale territoriale straordinario per i lavoratori e i titolari delle aziende associate che hanno espresso la volontà di essere vaccinati, sulla base delle Linee di indirizzo della Regione e verificata la disponibilità dei vaccini”.

“Oggi è un giorno importante – ha affermato il Presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni – Il tema della vaccinazione è ancora molto attuale e realizzare un nuovo centro vaccinale dedicato alle imprese è significativo, perché le imprese sono il nervo produttivo della nostra economia. Ringrazio le istituzioni che hanno subito accolto la nostra proposta con disponibilità totale e la Croce Rossa, con tutti i suoi volontari che si stanno adoperando per il bene di tutti noi. Ad oggi hanno aderito quasi 50 aziende e circa 600 dipendenti hanno manifestato volontariamente la loro disponibilità a farsi vaccinare presso il nostro centro. La volontà di Confindustria Umbria è mettere questo hub vaccinale a disposizione di tutte le imprese della nostra regione. A questo scopo coinvolgeremo le altre associazioni di categoria. Speriamo che il contributo di tutti porti al risultato di avere poche ospedalizzazioni e imprese operative, in grado di lavorare al meglio senza problemi di contagi interni. Questo è il dovere di tutti noi”.

“L’inaugurazione di oggi – ha evidenziato la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – è un segno tangibile che si può fare squadra con successo. Confindustria Umbria ha messo a disposizione una struttura che rende agevole la vaccinazione e allo stesso tempo è utile oggi a quella fascia di giovani che sono impegnati nel mondo del lavoro. Grazie alla Croce Rossa per l’entusiasmo con cui si è messa a disposizione del bene comune. Dobbiamo spingere sulla campagna vaccinale, sensibilizzare la popolazione perché questa è l’unica arma che ci può consentire di mettere in sicurezza la comunità dal punto di vista sanitario e per garantire la tenuta socio-economica del nostro paese. Dobbiamo fare ogni sforzo per non rivivere le chiusure del passato. Dobbiamo essere preparati a reiterare questa campagna vaccinale per almeno due anni. In quest’ottica un luogo come questo può rivestire un ruolo importante”.

“Con questa iniziativa – ha osservato la Sindaca di Assisi, Stefania Proietti – Confindustria Umbria si prende cura degli imprenditori, dei lavoratori e di tutti i cittadini. Prendersi cura degli altri è il modo migliore per ricoprire i nostri ruoli. Per questo ci siamo messi a disposizione e abbiamo subito garantito il nostro contributo ad un progetto che mira ad ampliare la vaccinazione, dedicando un punto alle aziende e ai loro collaboratori. Per la nostra città si tratta di un risultato importante. Assisi è patrimonio di tutti e trovarsi in questo luogo, poter vedere la bellezza davanti a sé in un momento importante come quello della somministrazione del vaccino, ci trasmette grande speranza”.

L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con la Croce Rossa dell’Umbria che si farà carico degli aspetti logistico-sanitari gestendo tutta la filiera della vaccinazione: dal ritiro dei vaccini fino alla somministrazione. La Croce Rossa metterà a disposizione tutto il personale sanitario necessario.

“Abbiamo immediatamente aderito – ha affermato il Presidente del Comitato Regionale Umbria della Croce Rossa, Paolo Scura – con la massima la disponibilità possibile a questo progetto che ci vede impegnati al fianco di Confindustria Umbria nella vaccinazione dei Suoi aderenti e se ci sarà bisogno di andare oltre i tempi e i numeri previsti, lo faremo. La “macchina” della Croce Rossa è formata da una squadra di persone che dedicano il proprio tempo e impegno a realizzare ciò che può essere utile. Il nostro è un volontariato professionale e in tutti i territori siamo pronti ad essere utili per programmare la produzione di ogni intervento necessario con tutti gli attori Istituzionali e Sociali coinvolti. Per la Croce Rossa Italiana dell’Umbria essere partner di Confindustria Umbria è motivo di soddisfazione e stimolo ulteriore al raggiungimento di obbiettivi sempre più utili alla collettività”.

“La vaccinazione – ha osservato il Commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 in Umbria Massimo D’Angelo – oggi rappresenta lo strumento prioritario per ridurre il rischio di mortalità, di pressione sugli ospedali e di contagio. Dobbiamo perseguire tutti la vaccinazione e sensibilizzare coloro che non hanno ancora aderito, perché solo così potremo superare questo difficile momento. L’Umbria è un modello: oggi viene inaugurato un punto vaccinale straordinario, dopo quelli territoriali e ospedalieri già attivati. In questi mesi abbiamo concordato interventi vaccinali con i medici di medicina generale, con le farmacie, siamo intervenuti con i team vaccinali militari. Stiamo inoltre garantendo il recupero di quei soggetti che, per fascia di età, non sono ancora oggetto di intervento vaccinale. Stiamo lavorando per assicurare all’Umbria il massimo delle performance per ridurre il rischio di ospedalizzazione”.

Grazie al contributo dell’azienda associata Connesi, è stato possibile cablare in fibra ottica il Punto vaccinale straordinario di Confindustria Umbria. L’operatore di telecomunicazioni ha provveduto a fornire assistenza sistemistica, connettività internet in fibra ottica ed una rete Wi-Fi per favorire l’operatività e le comunicazioni in tempo reale con il sistema informatico sanitario regionale. All’allestimento del centro vaccinale ha contribuito anche l’azienda associata Liomatic, che ha messo a disposizione della struttura i distributori automatici di bevande.

