Qualità architettonica e paesaggio, via a candidature per la commissione comunale

C’è tempo fino al 24 agosto 2025 per le candidature a membro della “Commissione per la qualità architettonica e paesaggio” del Comune di Assisi. Si tratta di un organo con funzioni consultive, previsto dalla legge regionale in materia e dal regolamento edilizio comunale, a cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio di provvedimenti da parte del Comune.

L’avviso è rivolto a tecnici ed esperti del settore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da 6 esperti in materia di beni ambientali e architettonici, 2 geologi, 1 ingegnere, 1 agronomo e da un rappresentante designato direttamente da associazioni per persone con disabilità, qualificato in materia di superamento delle barriere architettoniche. Geologi, ingegneri e agronomi dovranno essere iscritti ai rispettivi albi o collegi professionali, mentre i 6 esperti in beni ambientali e architettonici nell’apposito elenco costituito dalla Giunta regionale.

L’avviso e il modello di domanda per la commissione qualità architettonica e paesaggio sono pubblicati nel portale istituzionale del Comune di Assisi, al seguente indirizzo. Le istanze vanno presentate in modalità telematica all’indirizzo Pec comune.assisi@postacert.umbria.it, con firma elettronica, entro e non oltre il 24 agosto prossimo. Quelle ammissibili verranno esaminate dal Sindaco, con l’ausilio degli uffici tecnici comunali, attraverso la valutazione comparativa dei curricula. Ai membri della Commissione, che ha la medesima durata del Consiglio comunale, spetta un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute, corrispondente a quello percepito dai consiglieri comunali.

