Aggredito e rapinato in treno, i carabinieri identificano uno dei due ladri

Aggredito e rapinato in treno, i carabinieri identificano il presunto autore: denunciato. I fatti risalgono al dicembre 2020, quando un giovane residente a Cannara, mentre si trovava sul treno regionale nella tratta Foligno-Assisi, era stato avvicinato da altri due giovani che lo avevano aggredito colpendolo in viso e al corpo e sottraendogli il portafoglio contenente documenti e 200 euro in contanti. Alla fermata di Spello erano poi scesi, allontanandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Il giovane era stato invece raggiunto da personale sanitario e accompagnato al Pronto Soccorso, dove gli erano stati riscontrati vari traumi contusivi al naso e al costato.

Ora i Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, al termine delle indagini condotte tramite un’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza, messi a sistema con la descrizione fornita dal ragazzo aggredito e rapinato in treno, sono riusciti ad identificare uno dei due presunti autori della rapina in treno.

Si tratta di una persona di origine extracomunitaria ma residente nel folignate, e a denunciarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto. La sua condotta è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che assumerà i provvedimenti del caso, mentre i militari continuano le indagini al fine di identificare anche il complice.

