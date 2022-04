Contributi per gli affitti, approvata la graduatoria: 90 domande ammesse su 121

E’ stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi regionali per l’affitto che sarà affissa all’albo pretorio fino al 24 aprile prossimo, poi dopo gli adempimenti tecnici saranno erogati i contributi per gli affitti. Le domande pervenute sono state 121, ammesse al beneficio sono state 90. L’assegnazione, come previsto dal bando, seguirà l’ordine della graduatoria definitiva fino a concorrenza del finanziamento che ammonta a oltre 132mila euro.

I beneficiari dei contributi per gli affitti sono stati i nuclei familiari con un’attestazione Isee non superiore a 30 mila euro e l’incidenza del canone annuo di locazione non inferiore al 24 per cento, oltre ai nuclei familiari con Isee non superiore a due pensioni minime e l’incidenza del canone di locazione non inferiore al 14%. Proprio in merito a quest’ultima categoria è stata stilata la graduatoria definitiva che ha tenuto conto, come previsto dai requisiti per accedere al contributo affitti, della riduzione del reddito a causa della pandemia dovuta al Covid.

“Si tratta di una ulteriore misura di sostegno importante per le famiglie che si sono trovate in difficoltà economica – ha affermato l’assessore comunale alle politiche sociali, Massimo Paggi – per colpa del Covid e che hanno subìto una diminuzione del lavoro o addirittura la perdita. Come amministrazione comunale continuiamo a mettere in campo azioni concrete verso i più fragili, verso chi è costretto a vivere un disagio economico”. Questo il link del sito istituzionale del Comune di Assisi dove è pubblicata la graduatoria definitiva.

Foto di Tierra Mallorca | Unsplash

