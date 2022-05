Ospedale di Assisi, nuovo servizio: al via la chirurgia mini-invasiva del piede

All’Ospedale di Assisi è iniziata l’attività chirurgica programmata del piede nell’adulto e nel bambino, grazie ad un accordo tra Azienda Ospedaliera di Perugia e Usl Umbria 1.

Si è svolto il 13 maggio 2022, all’Hotel Cenacolo di Assisi, il corso specialistico dedicato all’artroscopia della caviglia, tecnica chirurgica mininvasiva, con esperti chirurghi e ortopedici provenienti da varie parti d’Italia. L’artroscopia di caviglia è una tecnica chirurgica mini-invasiva che impiega la tecnologia delle fibre ottiche, lenti di ingrandimento, e monitor video digitali per consentire al chirurgo di visualizzare direttamente l’interno di una caviglia attraverso piccole incisioni della pelle. Queste incisioni, di circa mezzo centimetro di lunghezza, sono praticate sulla caviglia per consentire l’inserimento di un artroscopio, una piccola videocamera a fibre ottiche, e strumenti speciali artroscopici miniaturizzati. Un fluido sterile viene fatto circolare attraverso la caviglia per distendere l’articolazione, creando più spazio per favorire i movimenti dell’artroscopio e degli strumenti. Questo permette anche una migliore visibilità all’interno della caviglia e la bonifica dei detriti

Ad aprire i lavori nella struttura angelana sono stati il presidente del corso, professor Auro Caraffa, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e della Scuola di Specializzazione di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Studi di Perugia e il responsabile scientifico, dottor Paolo Ceccarini, referente regionale del SICP (Società italiana della Caviglia e del Piede).

Presso l’Ospedale di Assisi è iniziata dal 12 maggio l’attività chirurgica programmata del piede nell’adulto e nel bambino, grazie ad un accordo tra Azienda Ospedaliera di Perugia e Usl Umbria 1. L’intesa interaziendale prevede la presenza del professor Caraffa e dei suoi collaboratori e specializzandi dell’Università degli Studi di Perugia a cadenza settimanale nel presidio ospedaliero territoriale.

© Riproduzione riservata