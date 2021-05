Via San Francescuccio de’ Mietitori abbandonata, la segnalazione dei residenti (foto)

In una lettera inviata alla redazione di AssisiNews, alcuni residenti di via San Francescuccio de’ Mietitori, strada provinciale che separa i comuni si Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra, lamentano una serie di problematiche, alcune che vanno avanti ormai da anni, altre più recenti. Di seguito, il contenuto integrale:

“Via San Francescuccio de’ Mietitori è una via abbandonata da sempre. Volevamo mettere a conoscenza la provincia e i comuni che ai lati di questa strada vivono da anni diverse famiglie, in una delle aree più antiche del nostro territorio. Ci sentiamo abbandonati. Una serie di problemi che vanno avanti da molti anni, altri che per via dello stato in cui versa la zona sono andati via via peggiorando, rimasti ad oggi irrisolti”.

Cavi telefonici divelti da circa cinque mesi: “All’altezza di via San Francescuccio de’ Mietitori al civico 46 – sottolineano – nel mese di dicembre 2020 un temporale e il forte vento abbatterono i cavi telefonici all’altezza di alcune case. Ad oggi, abbiamo sollecitato la ditta competente numerosissime volte, ma la situazione non è stata risolta. Sono stati impiantati a terra i nuovi pali, poi tutto non è andato più avanti; da quasi 5 mesi i cavi del telefono sono penzolanti ad altezza uomo, non possiamo usufruire di alcuni servizi connessi alla telefonia, con linea internet spesso lenta o assente. Siamo cittadini come altri, è ora di risolvere”.

Acqua potabile che manca: “Abbiamo letto – sottolineano gli scriventi – la lamentela relativa alla rete idrica di Rivotorto di Assisi. Capiamo benissimo la problematica dei cittadini di Rivotorto perché anche noi siamo nella stessa situazione. Qui la rete idrica non c’è mai stata, diverse abitazioni sono da sempre senza acqua potabile e sfruttano i propri pozzi. Tra chi è interessato a tale situazione, anche alcune aziende per un problema annoso. In diversi fanno da tempo viaggi per essere dotati in casa di acqua potabile in quanto in alcune aree l’acqua dei pozzi è anche inquinata”.

Ma non è tutto, sporcizia, aree private abbandonate e non curate, canali di scolo che arrecano problemi e spesso danni: “La via come detto è da anni in stato di abbandono. La competenza sulla strada è della provincia, ai comuni chiediamo quantomeno di tutelarci e sollecitare gli interventi da parte di chi ne detiene la competenza. Ai lati della strada, diverse proprietà private completamente abbandonate, sulle quali nessuno mantiene le proprietà stesse. E così la situazione peggiora con l’arrivo della bella stagione, erbacce, ratti, bisce – concludono – una vera giungla che causa problemi alle proprietà vicine. I canali di scolo e la sporcizia sono da sempre un problema, l’acqua piovana non riesce a defluire a causa di rami spezzati, alberi da potare, erba infestante da tagliare, alla prima pioggia allagamenti e, quasi sempre, problemi. Più volte negli anni si sono succeduti interventi anche dei Vigili del Fuoco a causa di alberi spezzati”.

Un problema che tocca via San Ferancescuccio de’ Mietitori e la vicina via del Lavoro: “In diverse aree come più volte segnalato anche rifiuti abbandonati”. E (come ogni anno, ndr), anche la rotatoria che separa la zona industriale dalla strada in oggetto ha bisogno di una potatura a causa del verde non curato: anche lì l’erba troppo alta arreca problemi alla visibilità degli utenti alla guida dei veicoli.

© Riproduzione riservata