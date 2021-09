Via Patrono d’Italia riaperta al traffico tranne sabato sera e giorni festivi

Nuova regolamentazione della circolazione in Santa Maria degli Angeli a seguito della conclusione dei i lavori lavori pubblici di riqualificazione dell’asse viario di Via Patrono d’Italia e relativi sotto servizi, ecc. A parziale modifica ed integrazione della ordinanza n. 230 del 10.09.2021, in via sperimentale, la seguente regolamentazione della circolazione a Santa Maria degli Angeli, al momento valida dal 29 settembre 2021 al 11 ottobre 2021. L’ordinanza prevede in particolare la riapertura via Patrono d’Italia al traffico tranne sabato sera e giorni festivi, regolamentando anche le vie circostanti.

1. VIA PATRONO D’ITALIA – dalla intersezione con Via Los Angeles alla intersezione con Via Protomartiri Francescani:

a) doppio senso di marcia;

b) GIORNATA del SABATO divieto di circolazione dalle ore 20:00 alle 24:00 (e consentita la circolazione per i veicoli provenienti da NORD (direzione SUD) che debbono accedere in Via Micarelli per raggiungere P.zza Innocenzo Terzo); GIORNI FESTIVI divieto di circolazione dalle 10:00 alle 24:00 (e consentita la circolazione per i veicoli provenienti da NORD (direzione SUD) che debbono accedere in Via Micarelli per raggiungere P.zza Innocenzo Terzo);

c) e sempre vietata la circolazione dei seguenti veicoli:

. veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T;

. autobus, eccetto il servizio di linea urbano (linea C);

. autotreni, autoarticolati, autosnodati;

. macchine agricole;

d) divieto di sosta zona rimozione 0/24, eccetto gli slarghi laterali regolamentati con apposite ordinanze;

e) limite di velocità di 30 Km/h;

2. VIA SUOR MARIA GIUSEPPA MICARELLI

Tratto compreso tra Via Patrono D’Italia e la strada di uscita dal parcheggio di P.zza Innocenzo III :

. doppio senso di circolazione ;

. divieto di circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 T.

. obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con Via Patrono D’Italia;

. obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con Via Micarelli per i veicoli provenienti dalla strada di uscita dal parcheggio di P.zza Innocenzo III;

. divieto di sosta zona rimozione 0/24.

. limite di velocità 10 Km/h;

Tratto compreso tra la strada di uscita del parcheggio di P.zza Innocenzo III e Via della Repubblica:

. senso unico di circolazione direzione Via Risorgimento;

. divieto di circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 T;

. obbligo di arresto e dare la precedenza (STOP) alla intersezione con Via Della Repubblica;

. area di sosta regolamentata a tempo 60 minuti con obbligo di esposizione del disco orario, lato NORD parallelamente al senso di marcia dal civico 4 escluso, al civico 16 con esclusione degli spazi antistanti passi carrabili ed accessi privati ;

. area di sosta sul lato SUD ad almeno 5 metri dalla intersezione con Via Santarelli sino all’altezza del civico 24 con esclusione degli spazi antistanti passi carrabili ed accessi privati ;

. limite di velocità 10 Km/h.

3. P.ZZA CADUTI DI DI NASSIRIYA (AREA DI SOSTA)

– senso unico di circolazione direzione Via De Gasperi;

– divieto di accesso direzione Via Patrono D’Italia.

4. VIA DE GASPERI

– doppio senso di circolazione dalla intersezione con la strada di uscita dal parcheggio di P.zza Caduti di Nassiriya a P.zza Martin Luter King.

5. VIA PROTOMARTIRI FRANCESCANI

TRATTO dall’intersezione con Via Patrono d’Italia all’intersezione con Via Capitolo delle Stuoie :

a. doppio senso di circolazione;

b. obbligo di arresto e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che provengono da Via

Protomartiri Francescani all’intersezione con Via Patrono d’Italia;

c. direzione obbligatoria a destra alla intersezione con Via Patrono d’Italia;

d. obbligo di arresto e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che provengono da Via

Protomartiri Francescani all’intersezione con Capitolo delle Stuoie;

e. divieto di sosta zona rimozione 0/24 sul lato NORD dalla intersezione con Via Capitolo

delle Stuoie all’ingresso carrabile del convento delle Suore Francescane Missionarie di Maria civ.19;

f. area di sosta regolamentata a tempo per la durata massima di un ora, previa esposizione

del disco orario, nella fascia oraria 08:00/13:00 – 16:00/20:00 (nella fascia residua la sosta e consentita senza limitazioni orarie) , parallelamente alla carreggiata, lato NORD, dall’ingresso carrabile del convento delle Suore Francescane Missionarie di Maria (escluso) civ.19, per la lunghezza ml. 20 in direzione SUD/EST verso Via Capitolo delle Stuoie e ml. 40 in direzione NORD/OVEST verso Via Patrono d’Italia 2;

g. l’area di sosta sul lato SUD rimane regolamentata come da precedenti provvedimenti.

h. rallentatori ottici prima del restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’inizio

dell’area di sosta di cui al punto e) ed in tutti i rami di intersezione con Via Capitolo delle Stuoie;

i. divieto di sosta zona rimozione 0/24 sullo slargo (lato SUD) che insiste subito dopo l’

intersezione con Via Patrono D’Italia ;

j. n.1 attraversamento pedonale in corrispondenza del ribassamento del marciapiede di

fronte al civ.3;

k. passaggio pedonale in adiacenza alla cancellata della Basilica sino all’attraversamento

pedonale di cui al punto i;

l. limite di velocita 20 Km orari.

TRATTO dalla rotonda sita alla intersezione con Via Matteucci a Via Patrono D’Italia:

divieto di circolazione per:

. autobus, eccetto il servizio di linea urbano (linea C) ed in uscita direzione EST per autobus che hanno avuto accesso in Via Protomartiri per le motivazioni di cui al successivo punto 6;

. veicoli di massa complessiva pieno carico superiore a 5 T tonnellate;

. autotreni, autoarticolati, autosnodati;

. limite di velocita 30 Km orari.

6. VIA CARDUCCI

Direzione obbligatoria per autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 T e autobus provenienti da nord direzione S.M. Angeli centro (eccetto autobus turistici diretti alle strutture ricettive di Via Protomartiri e Via Micarelli che potranno transitare solo per raggiungere Via Protomartiri Francescani) .

7. VIA CAPITOLO DELLE STUOIE

. divieto di transito per autocarri a massa a pieno carico superiore a 5T;

. divieto di circolazione per autobus.

