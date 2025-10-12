Ricerche in corso per Francesco Desiante, scomparso da un paio di giorni: il giovane avvistato ad Assisi

Ore di apprensione per i familiari di Francesco Desiante, che sarebbe stato avvistato anche ad Assisi dopo aver preso un pullman da Gravina in Puglia. Le ricerche sono tuttora in corso – fanno sapere gli amici dello scomparso ad Assisi News poco prima delle 18 di domenica 18 ottobre. Il giovane è scomparso venerdì da Irsina, in provincia di Matera. Da qui sarebbe arrivato a Gravina di Puglia, per poi risalire lo Stivale, anche in direzione umbria: “È probabile che sia ad Assisi in quanto devoto di San Francesco”, spiegano gli amici del giovane

“Siamo tutti in apprensione per Francesco Desiante, allontanatosi venerdì e non ancora rientrato. Il fatto che sia stato individuato fuori regione ci tranquillizza solo parzialmente e non saremo davvero sereni fino a quando non sarà rientrato a casa sua ad Irsina. Lavoriamo in stretto contatto con le forze dell’ordine per seguire in tempo reale la situazione. Chiediamo a tutti grande responsabilità cercando di tutelare il più possibile la moglie, le figlie, i genitori e tutti i familiari in questo momento delicato”, le parole del sindaco di Irsina, Giuseppe Candela.

Descrizione fisica:

Altezza: circa 1,85 m

Corporatura: nella media

Capelli: lunghi, castano chiaro

Barba: lunga, castano chiaro

Occhi: verdi

Indossa occhiali da vista con montatura nera sottile

Nessun segno particolare

Abbigliamento al momento della scomparsa:

Francesco indossava abiti da lavoro, nello specifico:

un cappotto verde con il logo “Diciocia” (ditta presso cui lavora)

un paio di jeans scuri

Targa della macchina seicento blu BH997ZN

Chiunque abbia informazioni o lo abbia avvistato è pregato di contattare le autorità competenti o segnalare tempestivamente ai numeri:

– 3281795679

– 3290938441

Si possono anche contattare i carabinieri di Assisi.

© Riproduzione riservata