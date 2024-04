Ricoverato in prognosi riservata il 61enne caduto nel Tescio

Rimane ricoverato in prognosi riservata per politrauma e con una brutta ferita alla testa il 61enne bastiolo che nel tardo pomeriggio di lunedì è caduto nel greto del torrente Tescio ad Assisi, riportando gravi ferite, un brutto taglio alla testa e diverse contusioni in tutto il corpo. (Continua dopo il video – link diretto)

Sul posto gli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, i vigili del fuoco e la polizia di Stato del commissariato di Assisi. Secondo le prime informazioni, l’uomo era in compagnia della moglie per una passeggiata che aveva anche lo scopo di raccogliere asparagi quando, proprio per coglierne uno, ad un certo punto il 61enne è scivolato cadendo per circa 5 metri nel corso d’acqua con poca acqua ma molte pietre anche aguzze. È stato allertato anche l’elisoccorso Nibbio che ha trasportato il 61enne all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è entrato in codice rosso con politrauma; come detto è ricoverato in prognosi riservata in traumatologia.

Grande lo spavento dei presenti: uno dei testimoni dell’incidente ha scritto alla redazione di Assisi News spiegando: “Noi eravamo lì appena è successo. Abbiamo parlato con i soccorsi e segnalato all’elicottero il luogo preciso. L’uomo si lamentava forte. Subito sono intervenuti e scesi sul greto due lavoratori di un’attività della zona che hanno constatato che l’uomo perdeva sangue dalla testa. Poi sono arrivati i soccorsi”.

