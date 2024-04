Furto in un noto negozio di saponi a Santa Maria: indagano i carabinieri (foto)

Furto nella notte in un noto negozio di vendita saponi e prodotti di bellezza a Santa Maria degli Angeli, situato in via Gabriele D’Annunzio. Intorno alle ore 1:30 di martedì 9 aprile, dei malviventi hanno distrutto – pare con delle pietre poi lasciate a terra – una delle vetrate della porta d’ingresso per accedere alla struttura causando numerosi e ingenti danni.

Dal negozio sono stati asportati diversi profumi. Personale subito sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Assisi che ora indagano sull’accaduto. Non è la prima volta che al locale accadono episodi del genere, stessi eventi spiacevoli in passato anche in altri esercizi commerciali dello stesso luogo.

Nella settimana di Pasqua un precedente simile, quando i ladri affamati, o meglio – questa volta – assetati, avevano preso di mira il supermercato nella zona di Porta Nuova, a due passi dalle porte del centro storico di Assisi. In questo caso, dopo aver rotto il vetro della porta di emergenza, i ladri avevano rubato alcune bottiglie di vodka e qualche lattina di birra, per poi uscire dalla porta principale, aperta grazie al maniglione antipanico. Arrivati sul posto allertati dall’allarme, i responsabili dell’esercizio commerciale hanno trovato il vetro blindato sfondato.

Per la zona dell’assisano è l’ennesimo furto e dopo i numerosi colpi messi a segno negli scorsi mesi nelle abitazioni private e non solo, i cittadini stanchi chiedono nuovamente un incremento di controlli e attenzione in merito ad episodi oggi troppo spesso diffusi che agitano il quieto vivere specialmente di notte quando si è in casa.

Foto redazione Assisi News

