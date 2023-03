Rifiuta il programma terapeutico, 29enne riportato in carcere

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Assisi hanno reso esecutivo il decreto di revoca, emesso del magistrato di sorveglianza, della misura provvisoria dell’affidamento in prova presso una comunità assistenziale del territorio assisano, a carico di un cittadino italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per invasione di terreni ed edifici, violazione delle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, estorsione, maltrattamenti in famiglia e guida sotto l’influenza di alcol. Sin dal suo ingresso nella comunità assistenziale, l’uomo ha immediatamente dimostrato atteggiamenti oppositivi e di rifiuto del programma terapeutico proposto, ritenuto dallo stesso troppo restrittivo. Per questo l’uomo è stato condotto a Capanne al fine di ripristinare il regime di detenzione carceraria dove dovrà scontare la propria pena residua.

© Riproduzione riservata