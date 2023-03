Crisi di giunta Assisi, è una ‘ricerca’ dell’assessore con vista sulle regionali?

(S.B.) Nella ricerca dell’assessore per Assisi che sostituirà il dimissionario del Pd – ancora non ufficialmente – Alberto Capitanucci, ci sarebbe di più di una semplice “diatriba interna”. E si, perché come sollevato già in passato da Assisi News e come riportato anche oggi dal Corriere dell’Umbria, sarebbe Stefania Proietti sindaco di Assisi il nome della coalizione di centrosinistra come candidata unica alla carica di presidente alle prossime elezioni regionali per l’Umbria.

Ecco perché, dopo lo scambio di vedute a suon di lettere aperte e comunicati stampa, nel botta e risposta da un lato fra Pd assisano e dall’altro i civici con il M5S, sembra già rientrata la crisi sulla quale i vertici regionali del Pd avrebbero messo tutti a tacere, richiamando all’ordine sindaca e maggioranza, per non dare troppo nell’occhio e scegliere presto un nome per la giunta di Assisi che – a questo punto – arriverebbe dalle retrovie dei Dem, con un profilo vecchio o nuovo ma comunque di appartenenza Pd, senza ascoltare troppe condizioni forzatamente “dettate”.

Certo è che fra chi temporeggia, chi affretterebbe, chi mette tutti a tacere, la politica ad Assisi non sta facendo una gran bella figura. Perché in politica servirebbe ‘giocare’ meno sottobanco non orchestrando teatrini dannosi e inutili, e in primis occorrerebbe svolgere soltanto quel ruolo per il quale si è stati chiamati a gran voce, per onorare impegni concreti con città e cittadini. Speriamo che Assisi vinca anche questa volta e lo faccia presto.

