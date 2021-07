Rifiuti abbandonati, a Rivotorto spunta una discarica in via Francesca

Discarica abusiva a Rivotorto. Una brutta abitudine, quella dei rifiuti abbandonati, non nuova nel territorio e nella frazione ai piedi di Assisi. Da qualche giorno – segnalano i lettori alla redazione – ci sono in bella vista sacchi pieni di materiale abbandonati a terra lungo via Francesca, dalla chiesa di San Giovanni in direzione San Damiano lato sinistro.

Il Comune di Assisi già più volte era intervenuto in altre aree con l’installazione di telecamere e multe. Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208. Ora nuovamente la richiesta a Rivotorto di Assisi affinché si possa porre fine a tali accadimenti. Situazioni che certamente sono frutto di poca educazione e poca cura del bene comune da parte di persone che non hanno a cuore il territorio.

“Da tempo i sacchi sono lì – hanno segnalato alcuni cittadini ad AssisiNews a proposito dei rifiuti abbandonati – servirebbero anche qui dei sistemi di video sorveglianza che possano scoraggiare i protagonisti di tali atti”. In diversi chiedono multe ed interventi: “Non si possono vedere certe cose, basta”.

© Riproduzione riservata