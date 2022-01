Rifiuti abbandonati alle campane del vetro, nuovi episodi a Santa Maria degli Angeli (foto)

Nuovamente ammassi di rifiuti abbandonati e sporcizia al di fuori della campane del vetro, una cosa brutta da vedere agli occhi che non giova alla città e al territorio. Accade di nuovo a Santa Maria degli Angeli. In molti, proseguono spesso per maleducazione incuranti del bene comune territoriale a lasciare al di fuori dei contenitori per il vetro il materiale giacente a terra.

La segnalazione sui rifiuti abbandonati arriva ancora da parte di alcuni cittadini e riguarda come spesso avvenuto in passato sia via Gabriele D’Annunzio, in uno dei parcheggi adiacenti alla carreggiata e sul retro di Piazza Martin Luther King nei pressi della scuola primaria Giovanni XXIII. Una brutta abitudine, quella degli ammassi di rifiuti abbandonati a terra, ancora più deturpante vista la raccolta differenziata ormai da anni in vigore ad Assisi. Urgono nuovamente controlli e verifiche, con multe già comminate in passato.

Il Comune di Assisi già più volte era intervenuto in altre aree con l’installazione di telecamere e multe. Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208.

Due settimane fa sempre i cittadini avevano segnalato una discarica abusiva a Rivotorto. Una brutta abitudine, quella dei rifiuti abbandonati, non nuova come detto nel territorio e nella frazione ai piedi di Assisi. Da qualche giorno – segnalavano nei giorni scorsi alcuni lettori alla redazione – ci sono in bella vista sacchi pieni di materiale abbandonati a terra a Rivotorto di Assisi e l’emergenza ambiente veniva segnalata anche nei pressi di Spello. Le immagini odierne sono state scattate nella mattinata di mercoledì 11 gennaio 2022.

