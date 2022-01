Piano strade 4, al via i lavori di manutenzione da 650.000 euro

Con determina del responsabile dei servizi operativi geometra Franco Siena è ufficialmente partito il Piano Strade 4 (annunciato ad agosto) che prevede interventi di manutenzione straordinaria per 650 mila euro sulle strade comunali. Nel programma, finanziato con il bilancio 2021, sono stati inseriti lavori ad Assisi capoluogo e nelle frazioni, precisamente saranno riqualificate nelle zone di montagna la strada di collegamento Ponte Grande-Petrata, quella che collega la SP 249 alla SR 444 passando per Brigolante, la comunale di Pieve San Nicolò verso Paganzano, via Correggiano; via Armando Diaz, via Los Angeles, via Ponte Rosso, via Patrono d’Italia e via Maratona a Santa Maria degli Angeli; via delle Fornaci, via Francesco Rossi, Piazzale Mascagni, viale dei Pini a Petrignano; viale del Santo Patrono a Tordandrea; via Dante Siena a Torchiagina; via Trifone Benzi a Viole; via del Collicello a Capodacqua; via della Tomba Romana a Castelnuovo; via Ombrosa a Tordibetto; sarà terminata via Bassano a Rivotorto.

I lavori rivestono carattere d’urgenza viste le condizioni delle strade e sono indispensabili per una migliore fruibilità e una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni. Il Piano Strade 4 è l’ultimo provvedimento adottato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefania Proietti, le risorse impiegate per gli altri atti precedenti ammontavano complessivamente a oltre 3 milioni di euro. “La viabilità cittadina – ha spiegato il vice sindaco Valter Stoppini – è sempre stata e rimane tuttora una delle priorità di questa amministrazione perchè cinque anni fa abbiamo ereditato una situazione veramente critica dal punto di vista dello stato di salute delle nostre strade. Ci siamo subito messi al lavoro per finanziare e realizzare gli interventi più urgenti sul territorio comunale, con ben quattro piani di mappatura delle criticità e di sistemazione, senza lasciare indietro nessuna frazione, e ora continueremo nel nuovo mandato affidatoci dagli elettori con questo impegno per dare risposte alle istanze di tutti i nostri cittadini”.

© Riproduzione riservata