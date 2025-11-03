Rifiuti abbandonati, Civica per Bastia chiede le fototrappole e interventi concreti

Rifiuti abbandonati a Bastia Umbra, diversi i casi segnalati in tutto il territorio negli ultimi giorni, in particolare lungo viale Umbria, nel parcheggio di via Gemelli Baldoni e nel centro storico. “Le immagini – denunciano i consiglieri di Civica Per Bastia Fabrizio Raspa e Catia Degli Esposti – parlano chiaro: sacchi, materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere abbandonati ai margini delle strade, in pieno centro abitato. Qualche tempo fa, l’amministrazione comunale aveva annunciato la rimessa in funzione delle fototrappole per contrastare questi comportamenti incivili. Da allora, però, non si è saputo più nulla: nessuna comunicazione sull’effettivo funzionamento dei dispositivi, nessun dato su eventuali sanzioni elevate, nessuna informazione sui risultati ottenuti”.

“Nel frattempo – dicono ancora i consiglieri – il fenomeno dei rifiuti abbandonati continua e il degrado aumenta. È legittimo chiedersi: le fototrappole sono realmente operative? Le telecamere di videosorveglianza comunali, presenti in molte aree della città, sono state consultate per individuare i responsabili? Non bastano i post o gli annunci servono controlli veri, trasparenza e risultati verificabili. La tutela del decoro urbano e dell’ambiente dovrebbe essere una priorità, non un tema da rispolverare solo in occasione di comunicati o emergenze. La tutela del decoro urbano e dell’ambiente dovrebbe essere una priorità – conclude la minoranza – non un tema da rispolverare solo in occasione di comunicati o emergenze”.

