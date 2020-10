Riprese della sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti, cast e troupe di nuovo ad Assisi

Ciak in città fino a fine ottobre, in programma anche delle scene in zona Bastia Umbra

Tornate in città le riprese della sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti; passata dopo la festività di San Francesco, la beatificazione di Carlo Acutis e la Marcia della Pace, attori e maestranze hanno cominciato da ieri, e fino alla fine di ottobre, le riprese in esterna, dopo che già a metà settembre l’account Instagram ufficiale di Elena Sofia Ricci aveva pubblicato una foto della protagonista in abiti monastici insieme a Valeria Fabrizi e il ciak delle riprese. Una ventina di giorni fa si erano svolti i primi casting per scritturare le comparse ‘locali’ per la seconda tranche delle riprese della sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti.

A luglio le riprese Piazza Chiesa Nuova, via Arco dei Priori a San Rufino, via Santa Maria delle Rose, via Jorgensen, Piazza del Comune, Corso Mazzini, Piazza San Francesco, Santa Margherita, via Frate Elia, vicolo Sant’Andrea e Santa Maria degli Angeli. Luoghi che torneranno a essere al centro dei ciak anche in questo periodo. In programma anche riprese nella vicina Bastia e all’interno del Palazzo Comunale di Assisi.

“Che Dio ci aiuti 6” andrà in onda tra gennaio e maggio 2021 ed è indicato dalla stessa Rai come una delle punte di diamante del prossimo palinsesto inverno – primavera.Nel cast Valeria Fabrizi, suor Costanza, Francesca Chillemi, alias Aurora Leonardi, Gianmarco Saurino nei panni di Nico e Simonetta Columbu in quelli di Ginevra. Tra le new entry Pierpaolo Spollon (Doc – Nelle tue mani), Filip Vesna (La porta rossa), Marco Allevi (L’allieva) ed Erasmo Genzini (L’isola di Pietro). Tornerà anche Diana Del Bufalo, anch’ella presente in città.