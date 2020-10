Sogesi realizzerà e gestirà la nuova centrale di sterilizzazione di Asl Rieti

Importante investimento della Società umbra, che per la realizzazione della parte edile ed impiantistica ha affidato tutti i lavori ad imprese umbre.

Prosegue con nuovi progetti l’attività di SoGeSi Spa nel settore della sterilizzazione attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di Centrali di Sterilizzazione in ambito sanitario. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori di costruzione della nuova Centrale di sterilizzazione presso l’Ospedale San Camillo de’ Lellis di Rieti affidata al termine di una complessa procedura di appalto. La nuova Centrale si aggiungerà quindi alle altre 15 gestite in tutta Italia presso i più importanti e prestigiosi ospedali e presso gli stabilimenti di proprietà.

La Centrale di sterilizzazione di Rieti, il cui importo di aggiudicazione è pari a 4,6 milioni di euro, verrà realizzata in 5 mesi e dovrà garantire il servizio di decontaminazione, lavaggio, controllo, confezionamento e sterilizzazione dei vari kit dello strumentario chirurgico utilizzati nei vari blocchi operatori dei presidi e Distretti della ASL di Rieti per i prossimi 7 anni con possibilità di rinnovo per altri 2 anni.

Oltre alla costruzione della Centrale, SoGeSi. provvederà a fornire tutti i macchinari ed il personale specializzato assicurando, attraverso un sistema informatizzato innovativo, la tracciabilità di tutte le fasi del processo di sterilizzazione comprese nella gestione, dal ritiro e trasporto del materiale da sterilizzare, alla composizione dei vari set divisi per procedure chirurgiche e diagnostiche, fino alla riconsegna del materiale sterile presso i Comparti operatori e presso le varie Unità operative.

Per la realizzazione della parte edile ed impiantistica, SoGeSi. ha affidato tutti i lavori ad imprese umbre.