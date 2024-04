Rispetto dei luoghi, ad Assisi continua a mancare: con il boom del turismo torna anche chi bivacca – e le proteste

Si torna a parlare di turismo maleducato ad Assisi, come sempre nei giorni di grande afflusso turistico in cui si ripropongono vecchi problemi di rispetto dei luoghi. Giova ribadire che ad Assisi sono tutti benvenuti anche chi la visita senza spendere nulla, ma che si dovrebbe visitare una città essendo educati senza contare che chi governa potrebbe pensare a degli appositi segnali che regolamentino i luoghi dove si può effettivamente bivaccare, come già succede, ad esempio, in Piazza del Comune.

e SE quest’estate aveva fatto discutere l’attovagliamento a Porta Nuova, che almeno era un parco, qualche giorno fa a far sollevare più di un sopracciglio è stato un gruppo di turisti che hanno scambiato l’esterno della Locanda del Cardinale e la zona adiacente per un posto dove sedersi e consumare un pranzo, seduti per terra, su un muretto e addirittura su uno dei davanzali della finestra del locale. Tant’è che il ristoratore ha anche parlato con il sindaco Stefania Proietti per capire come arginare un fenomeno che si ripete spesso e volentieri e che spesso interessa anche le case private.

Oltre al precedente del 2023, a proposito di rispetto dei luoghi già nel 2022 aveva fatto discutere e protestare assai il fatto che qualcuno avesse scambiato le fontane presenti nella zona di piazza santa Chiara per una piscina. Le immagini di un gruppo di persone, anche mature, con i piedi immersi nell’acqua e intenti a compiere una sorta di coreografia, sotto gli occhi incuriositi e increduli dei visitatori, sono rapidamente rimbalzate sui social, sollevando sconcerto. La vasca in questione era quella fra gli archi rampanti della Basilica di Santa Chiara, luogo centralissimo e affollatissimo e dove già si erano verificati altri precedenti simili. Da segnalare anche che servirebbe pulire o muri dalle erbacce, pulire meglio le strade (nella foto in basso, un tratto di via San Francesco che si presenta così da giorni), svuotare più spesso i pochi cestini e anche dare un’occhiata al traffico. Almeno in quest’ultimo caso, novità dovrebbero arrivare a breve dai varchi elettronici.

