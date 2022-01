Tragedia a Rivotorto, 59enne trovata morta in casa

Tragedia a Rivotorto, dove una donna di 59 anni originaria di Verona è morta per cause sconosciute in un apparamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti- la notizia è riportata dal Messaggero Umbria – la donna è arrivata ad Assisi dopo aver conosciuto un uomo su Facebook. La vacanza è presto diventata tragedia: l’allarme è scattato lunedì, quando la polizia di Stato, arrivata sul posto, ha purtroppo scoperto che per la donna non c’era niente da fare. Alcuni elementi ritrovati all’interno dell’appartamento farebbero pensare all’uso di stupefacenti o all’assunzione di un mix di sostanze (anche se non sarebbero trovate prove concrete su una possibile overdose), e per questo è stata disposta l’autopsia. Contemporaneamente verranno svolti anche i rilievi tossicologici per capire l’eventuale presenza di droghe o altre sostanze che possano aver contribuito a causare il malore letale. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

