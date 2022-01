Sogno o son desto… in viaggio: al Lyrick di Assisi lo spettacolo di Massimo Ranieri

Primi appuntamenti dell’anno con la seconda parte della stagione Tourné 2021/2022, promossa da AUCMA e MEA Concerti, che in questo mese di gennaio toccherà le città di Assisi, Perugia e Gualdo Tadino. Venerdì 14 gennaio alle 21.00 al Teatro Lyrick di Assisi arriva il nuovo allestimento di “Sogno o son desto… in viaggio”, uno degli spettacoli di maggior successo dell’artista napoletano Massimo Ranieri, scritto dallo stesso e da Gualtiero Peirce.

Sul palco – Protagonista non è il coraggio dei vincitori e degli eroi, ma l’eroismo degli ultimi e dei sognatori. Come gli uomini e le donne cantati dalla musica di Raffaele Viviani e di Pino Daniele; oppure dal teatro di Eduardo De Filippo e Nino Taranto. Canzoni e monologhi intrecciano un racconto che tocca le corde della solidarietà, dell’umorismo, della pietà e dell’ironia. In Sogno o son desto, un viaggio-recital attraverso il coraggio, Ranieri attraversa il repertorio della grande canzone napoletana e interpreta anche brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali: da Fabrizio De Andrè a Francesco Guccini, da Charles Aznavour a Violeta Parra. E non manca, infine, un autentico “colpo di teatro”.

Sabato 15 gennaio alla sala dei Notari di Perugia (ore 21.00) e domenica 16 gennaio al Teatro Talia di Gualdo Tadino (ore 21.00) doppio appuntamento per Roberto Mercadini e “La più strana delle meraviglie”, monologo da e su Shakespeare.

