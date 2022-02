Rocca Maggiore, continuano i lavori: riapertura dopo l’estate

Restauro, consolidamento e migliorie per circa 3 milioni di euro

Continuano senza sosta i lavori alla Rocca Maggiore, monumento simbolo della città, che necessita di un complesso intervento di riqualificazione per superare annose criticità funzionali e introdurre elementi innovativi. Gli interventi, per un costo totale di almeno 3 milioni di euro, riguarderanno operazioni di restauro e consolidamento, in particolare si tratterà all’inizio di lavori sulla torre ottagonale con la sistemazione della nuova scala, l’installazione dell’impianto antifulmini, poi si passerà ai ballatoi e al cassero e quindi alla riqualificazione dell’esterno.

Attualmente infatti si sta lavorando sul Cassero con il ripristino delle murature sommitali interne ed esterne, poi seguirà la realizzazione del solaio intermedio della sala interna, della nuova scala di accesso (Torre Nord) al camminamento per arrivare alla Torre poligonale e nel contempo si apponta la parte impiantistica. Nel progetto oltre al ripristino della Torre poligonale, colpita da un fulmine tre anni fa, saranno innovati completamente l’impianto di protezione delle scariche atmosferiche e quello di illuminazione degli interni, poi gli impianti audio, di allarme, di evacuazione, wi-fi e sorveglianza. Un’altra sfida inserita sarà quella dell’accessibilità con l’abbattimento delle barriere architettoniche e si estrinseca nel riordino della corte d’accesso e nella ridefinizione degli ambienti di servizio all’utenza, poi l’inserimento ascensore che porterà dall’ingresso alla corte superiore.

Il finanziamento stanziato per i lavori alla Rocca Maggiore è di 1 milione e 59 mila euro, trovati dall’amministrazione Proietti nell’ambito di risorse regionali e grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ma come detto l’intera operazione di riqualificazione della Rocca Maggiore con interventi di restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione ha un impegno di spesa di oltre 3 milioni. Chiuso dallo scorso ottobre, il monumento rimarrà chiuso per circa un anno ma – anticipa l’amministrazione comunale – entro la fine dell’estate, secondo il cronoprogramma, l’intervento si concluderà e la Rocca sarà restituita nella sua straordinaria bellezza alla città e ai turisti.

