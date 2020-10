Rocca Minore, quale valorizzazione? Botta-risposta Mignani-Stoppini

Per l'ex assessore il monumento è scarsamente utilizzato, il vicesindaco anticipa che potrebbe essere inserito tra quelli del nuovo bando di gara per il nuovo gestore dei musei di Assisi

C’è speranza per un futuro di valorizzazione per la Rocca Minore, che potrebbe essere uno dei monumenti principali di Assisi, ma nonostante i lavori di restauro alle mura perimetrali e altri piccoli interventi volti anche a garantire ai monumento maggiore fruibilità rimane purtroppo chiusa e inutilizzabile, fatta salva la chiesina al suo interno curata dai Cavalieri del Colle Paradiso.

E invece la Rocca Minore potrebbe essere, soprattutto in tempi come questi dove è essenziale il distanziamento, un monumento importante da valorizzare. I lavori risalgono al 2016, opere di consolidamento e restauro delle due Rocche di Assisi (oltre alla Minore, nota anche come Rocchicciola, sono serviti anche per la Rocca Maggiore) finanziati con 200.000 euro di fondi provenienti dalla Regione Umbria. “Interventi che – sottolineava all’epoca la neo-insediata amministrazione comunale – permetteranno di restituire sicurezza e maggiore decoro ai due monumenti per la loro completa fruibilità, intervenendo così sul mantenimento di un bene importante per la città, nell’ottica di un percorso più ampio di recupero”.

Belle parole rimaste tali, come sottolinea l’ex assessore Francesco Mignani, perché non solo le operazioni di recupero si sono praticamente fermate dopo i primi interventi, ma il monumento “non è di libero accesso ai cittadini e ai turisti ed è difficile capire perché le preziosità che custodisce non siano godibili ai potenziali visitatori. Ciò che potrebbe costituire una delle peculiarità attrattive della città è miseramente chiusa ed in uno stato di pessima conservazione. Mi chiedo se ci siano delle responsabilità ad impedirne la visita e con questa la promozione della cultura e della bellezza, come se il sito sia qualche cosa di privato e non un bene pubblico. Chiedo inoltre a questa amministrazione, se ci si renda conto che tale stato di abbandono possa dare luogo ad atti di vandalismo di degrado e di sporcizia”.

E il vicesindaco Valter Stoppini rassicura: la Rocca Minore “sarà ancora di più valorizzata” e ulteriori specifiche azioni di valorizzazione saranno intraprese dall’amministrazione, oltre a quelle già messe in atto. “Magari anche pensando di inserire il monumento tra quelli del nuovo bando di gara per il nuovo gestore dei musei di Assisi”, anticipa il vicesindaco Valter Stoppini. “Un aiuto – dice ancora il vicesindaco al Corriere dell’Umbria – può arrivare dall’app Assisi Safely, una app ‘smista file’ cui sta lavorando l’amministrazione comunale e che consiglierà ai turisti quali sono i movimenti meno affollati. Tra di essi, ovviamente, sarà inclusa la Rocchicciola”. Non va poi dimenticato che già nel 2017 la Rocca Minore è tornata di nuovo illuminata dopo anni di buio e che il monumento è stato anche palcoscenico di alcuni appuntamenti di Universo Assisi.