Massimo Paggi, i Socialisti Umbri: “Rimanga in giunta, fattore di stabilità”

Dopo due settimane travagliate, con l’addio alla maggioranza di Luigi Bastianini e il conseguente addio anche alla segreteria dei Socialisti di Assisi da parte del consigliere, tuttora sostenuto dai Cristiano Riformisti come da nota del vicepresidente nazionale Fabio Maddalena, i Socialisti Umbri lanciano un messaggio alla città e alla giunta, puntellando Massimo Paggi, assessore al sociale.

“I socialisti umbri – si legge in una nota a firma della segreteria regionale umbra del Partito socialista italiano – ritengono che la presenza di Massimo Paggi nella Giunta comunale di Assisi sia un fatto di grande importanza e rilievo, non solo per le capacità politiche che lo hanno sempre contraddistinto ma anche per le sue elevate qualità umane”.

“Invitiamo caldamente il compagno Paggi – continua il Psi Umbria – a continuare il suo impegno nell’amministrazione comunale assisana, nella convinzione che continuerà a fare bene come fatto fino a oggi e con la certezza che il suo contributo e la sua cultura riformista siano di grande utilità per il buon funzionamento della macchina amministrativa stessa. L’anno prossimo, inoltre, ci saranno le elezioni comunali e sarà ancora più importante dare continuità amministrativa al lavoro fino a qui svolto”. “La presenza di Massimo Paggi in Giunta – concludono i socialisti umbri – è indispensabile per garantire una pluralità di culture interne all’amministrazione comunale di Assisi e soprattutto è un fattore di stabilità importante”.