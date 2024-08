Ruba un anello e scappa: rintracciato alla sagra e denunciato

Una ‘gita’ ad Assisi con furto di un anello dal valore di 750 euro in gioielleria, qualche giorno dopo la cena alla sagra… e la denuncia a piede libero per furto aggravato.

Protagonista della vicenda un 49enne italiano residente nella provincia di Perugia, che nei giorni scorsi ha rubato un anello d’oro da una gioielleria del centro storico. Nella confusione dovuta al notevole afflusso di turisti, l’uomo in visita ad Assisi è entrato all’interno della gioielleria e, approfittando del fatto che il personale addetto alla vendita fosse impegnato a servire altre persone, si è impossessato di un anello in oro del valore di circa 750 euro ed è scappato velocemente dal negozio.

Tutti i movimenti dell’uomo sono stati ripresi dalle telecamere della gioielleria, che hanno permesso ai carabinieri della stazione di Assisi, dipendenti dalla locale compagnia guidata dal capitano Vittorio Jervolino, di acquisire un’immagine chiara e precisa della sua fisionomia. Nonostante l’esito negativo delle ricerche immediatamente condotte in zona, l’autore del furto è stato riconosciuto giorni dopo mentre cenava ad una sagra dell’assisano; dopo una segnalazione alla pattuglia dei carabinieri, i militari sono arrivati immediatamente sul posto e, dopo averlo condotto in caserma, lo hanno identificato e denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

