La Pinciana e Bibliorimando, al Pincio venerdì 30 e sabato 31 doppio evento per grandi e piccoli

(Flavia Pagliochini) In attesa dei lavori di riqualificazione “veri e propri” – si sperava di intercettare tre milioni e mezzo dal PNRR ma il progetto è andato a vuoto – continuano gli appuntamenti di aggregazione al Pincio, con un doppio evento domani, BiblioRimando, e dopodomani, la Pinciana.

Nei mesi scorsi l’Afor ha effettuato il recupero dei sentieri, la sistemazione delle staccionate, il ripristino del piano viabile e la regimazione delle acque e reso il parco di nuovo in parte fruibile: e così dopo l’evento natalizio con il “Presepe da leoni”, l’avvio di Echo la Primavera nel segno del Calendimaggio e la fine dell’anno scolastico con i piccoli scolari (nella foto in evidenza, ndr) che hanno lasciato piccoli segni colorati, sassi disegnati, del loro passaggio, il 31 agosto alle alle 18, il Comitato di cittadini per il Pincio e il Comune di Assisi, la sindaca Stefania Proietti e la Pro loco di Assisi hanno organizzato “La Pinciana”, un salotto letterario centrato su un recital, messo a punto da Maurizio Terzetti, di alcuni testi di Gemma Fortini; a recitare sono due figure care al pubblico come Antonella Brunacci e Bruno Cianetti. Il Comune di Assisi ha creduto molto in questo appuntamento, che sarà seguito dalla festa notturna di un gruppo di ragazzi di tutta la Valle Umbra. La speranza degli organizzatori è che, da singolo evento, “La Pinciana” possa dar vita, in un futuro più o meno prossimo, a una vera e propria rassegna di eventi.

Il 30 agosto sempre al Parco Regina Margherita, va in scena il progetto BiblioRimando della Biblioteca Comunale di Assisi, curato da Sistema Museo e dall’amministrazione comunale, che promuove lo scambio intergenerazionale attraverso letture e giochi di una volta e che piace a grandi e piccini. Dopo aver registrato il pieno di presenze in tutte le frazioni del territorio comunale con gli appuntamenti che hanno registrato il sold out, le prossime iniziative che chiuderanno il ciclo di incontri all’aperto sono appunto domani alle 17.30 al Pincio e martedì 3 settembre, ore 16.30, a Santa Maria degli Angeli presso il Centro sportivo 3T (in collaborazione con Aretè Polisportiva). “BiblioRimando – ricorda una nota dell’amministrazione comunale – è una serie di eventi in giro per il territorio di Assisi caratterizzata da una completa immersione nei luoghi e nelle tradizioni e negli usi e costumi di una volta, attraverso le letture di canti, filastrocche e giochi del passato, che oltre alla conoscenza hanno anche l’obiettivo di creare e rinsaldare legami tra generazioni sotto l’egida della cultura”.

