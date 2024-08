Cambio Festival 2024, Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra protagonisti a Villa del Boccaglione per il gran finale

Tutto pronto per il gran finale di Cambio Festival 2024: dopo il grande successo del 28 agosto a Spello [fotogallery in fondo al pezzo] con l’undicesimo e ultimo appuntamento di questa edizione è in programma 31 agosto alle 21 a Villa del Boccaglione a Bettona con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra. Due bambini dotati nel pianoforte e nella chitarra classica, rivali nei saggi di fine anno negli anni ‘70, poi adolescenti e amici che compongono musica nella stessa band, fondendo i loro opposti temperamenti. In seguito la vita con le sue sfumature: stonata, intonata, sentieri divisi e condivisi, ritmi in battere e levare, le pause… Eppure “c’è tempo” per ritrovarsi, grazie ad altri amici, e raccontarsi ancora, in una nuova inattesa polifonia con un’orchestra… un sogno realizzato che arresta il tempo. (Continua dopo la foto)

“Il Comune di Bettona – spiega il sindaco Valerio Bazzoffia – ha accolto con entusiasmo la proposta di chiudere Cambio Festival 2024 in quello che sta diventando il luogo simbolo della cultura e dell’arte di questo territorio: Villa del Boccaglione. Lo facciamo con uno spettacolo di qualità altissima: con ‘Mela, Zavattoni & Orchestra…C’è tempo’ ci sono tutte le condizioni per attendersi un evento straordinario, unico e forse irripetibile. L’impegno profuso dal Cambio Festival a realizzare uno spettacolo originale e la visione che l’amministrazione ha di questo luogo, confermano che le sinergie, le idee e i progetti più ambiziosi possono trasformarsi in una proposta culturale capace di raccontare e rappresentare un intero territorio valorizzando anche quelle che sono le risorse artistiche locali”.

E grande è la soddisfazione di Francesco Raspa, portavoce dell’associazione culturale Ponte Levatoio che organizza la manifestazione e che ha prodotto questo spettacolo: “Siamo molto felici di poter dar vita, grazie anche al contributo del Comune di Bettona, a una nostra produzione esclusiva in un luogo come Villa del Boccaglione, uno scenario unico che merita di essere valorizzato e in cui torniamo dopo l’iniziativa dell’anno scorso, il concerto al tramonto ‘The Young Beethoven- Gli artigli di un artista da cucciolo’. Siamo felici di questa collaborazione e soprattutto siamo certi che quella di sabato 31 sarà solo la seconda di tante altre iniziative congiunte”.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2024 sono resi possibili grazie al contributo della Città di Assisi e anche grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2023, indetto da Sviluppumbria. Partner ufficiale della manifestazione è Pegaso 2000 del ceo Franco Cicogna. Main sponsor sono: Francesca Menichelli – consulente finanziario Fineco Bank e Acton del ceo Alberto Forini. Importante è il sostegno dei Comuni di Bettona, Cannara e Spello. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Perugia.

Anche i biglietti per questo spettacolo finale sono prenotabili sul sito cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook, Instagram, e X/Twitter.

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata