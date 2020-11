Sabrina Salerno ad Assisi, scatto alla Rocca Maggiore total-black e mascherina

Sabrina Salerno in total black, stacco di gamba e volto coperto dalla mascherina, anch’essa rigorosamente nera. È lo scatto ad Assisi, precisamente alla Rocca Maggiore, realizzato due giorni fa.

Se ne va in giro per l’Italia Sabrina Salerno, esattamente appunto ad Assisi, in un periodo difficile per l’emergenza sanitaria Covid-19. Una Sabrina Salerno sempre coperta in volto, molto attenta alle regole, sempre con la mascherina a portata di mano e indossata in luoghi non familiari.

Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice italiana, scoperta da Claudio Cecchetto, divenne celebre negli anni ottanta come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche grazie alle sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in Europa. Ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album, e partecipando ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Avendo venduto 20 milioni di dischi risulta essere tra gli artisti italiani che hanno venduto maggiormente all’estero.

A colpire, nello scatto in uno dei luoghi simbolo della città Serafica, è il suo vestiario, in total black, con uno stacco di gamba a dir poco importante. Uno scatto da diva. Un’immagine postata sul suo profilo Instagram dove nella didascalia lei stessa ha scritto: “Assisi… L’Italia il più bel paese del mondo”.

Foto in evidenza: Instagram Sabrina Salerno official by Luca Monti / Screenshot Sabrina Salerno official