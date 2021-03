Sanremo 2021, nell’hairlook dei Måneskin il talento dell’assisiate Mattia Caldari

Un talento assisiate protagonista alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Anche per questa importante occasione, infatti, i Måneskin hanno deciso di affidare i loro hairlooks all’Artistic Team di Toni&Guy Italia, composto dal giovane originario di Assisi Mattia Caldari e da Samy Simon. Tutti gli hairlook, sono realizzati con i prodotti della gamma Tecniart di L’Oréal Professionnel.

In gara a Sanremo 2021 nella categoria Campioni, con il brano “Zitti e Buoni”, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan portano sul palco sanremese la propria cifra stilistica. Toni&Guy Italia cura gli hairlooks dei quattro musicisti fin dal primo tour di oltre 70 date sold out e il legame si è consolidato nel corso degli anni con la realizzazione degli hairlooks per diversi progetti musicali realizzati dai Måneskin.

“Bravo Mattia – recitano alcuni messaggi diffusi via social – il sacrificio ripaga sempre, naturalmente oltre al tuo evidente talento. Mamma Sabrina e papà Gianni orgogliosi di vostro figlio”. “Complimenti Mattia bravissimo! Sabrina e Gianni sarete orgogliosi di avere un bravissimo ragazzo!”.

Måneskin fra i veri protagonisti di Sanremo 2021. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro straordinaria carica hanno conquistato il pubblico, mescolando influenze e stili in un mix originalissimo e unico, arrivando a collezionare oltre 16 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Doppio disco di platino, ad esempio, ha ottenuto l’album di debutto “Il ballo della vita” del 2018.

Foto in evidenza: Screenshot Rai 1 Sanremo 2021 / Foto sotto: Facebook e Instagram Mattia Caldari-Tony&Guy Milano Monti