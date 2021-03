FA.MA infissi investe in formazione, Giacomo Zibetti è nuovo posatore certificato

Azienda angelana con una storia ultra-trentennale, qualità e familiarità per una realtà in continuo sviluppo

“FA.MA Infissi” investe sulla formazione. La storica azienda angelana continua il proprio percorso innovativo con dedizione e professionalità. Una ditta sempre più al passo con i tempi che investe in maniera continuativa sulle certificazioni del personale. Giacomo Zibetti è infatti nuovo posatore certificato. “Posatori qualità – la nota dell’impresa di Santa Maria degli Angeli diffusa via Facebook – abbiamo partecipato al corso di posa qualità ed abbiamo superato con successo il patentino – continua la nota – da Posatore Caposquadra. Grazie al nostro partner Ferpoint Srl e a Legnolegno – Consorzio Nazionale Serramentisti”. Legnolegno segue infatti il percorso di riconoscimento dei posatori in qualità sia di Organismo di Valutazione (OdV) che di formazione.

“FA.MA Infissi” nasce nel 1988 come produzione di infissi artigianali. Nel tempo, attingendo continuamente all’esperienza acquisita, l’azienda si è specializzata nella produzione con qualità e personalizzazione del prodotto. La peculiarità maggiore della ditta di Santa Maria degli Angeli è proprio quella di adattarsi perfettamente alle esigenze del cliente, fornendo soluzioni su misura.

Oggi “FA.MA Infissi” vanta una produzione di qualità e spazia anche in settori quale prodotti per la sicurezza, l’accessorio e la progettazione con soluzioni sempre più all’avanguardia. FA.MA Infissi è ormai un punto di riferimento per il cliente nuovo e acquisito. “La cordialità e la familiarità che ci contraddistingue – spiegano dallo staff aziendale – fa si che si riesca sempre a trovare il punto di accordo con i nostri clienti”.

