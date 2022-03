Santa Maria degli Angeli, allarme processionaria in via Los Angeles

Il parassita è pericoloso in modo particolare per i cani, sulla via ci sono numerosi pini

Allarme processionaria in via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli. A segnalarlo sono stati alcuni residenti che chiedono un intervento urgente di disinfestazione e messa in sicurezza dell’area dove si trovano i pini attraverso una accurata potatura o disinfestazione degli alberi assaliti dalla processionaria. In questi casi servirebbe effettuare la profilassi del parassita “Thaumetopoea pityocampa”.

Una situazione che sta diventando preoccupante perché i numerosi parassiti caduti dalle piante circolano sui marciapiedi e – a vedere le immagini – non sono poche.

Processionarie che sono molto pericolose per le persone che le calpestano e per gli animali, soprattutto per i cani. La processionaria è un parassita pericoloso anche per le piante stesse, rappresenta un pericolo anche per l’uomo e gli animali perché i peli delle larve sono velenosi e causano reazioni urticanti sulla pelle o arrossamento degli occhi nell’ipotesi di contatto con il bulbo oculare. L’invito in modo particolare è quello di fare attenzione passeggiando con i propri amici a quattro zampe.

© Riproduzione riservata