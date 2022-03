L’assisano Fabrizio Leoni a Striscia la Notizia intervistato da Rajae Bezzaz

Il "Dado è Tratto" a Striscia la Notizia ha affrontato il tema dei totem automatici per il controllo dei green pass. Leoni - per l'azienda - ha garantito: "Verranno presto aggiornati"

Un assisano a Striscia la Notizia, è Fabrizio Leoni. Il “Dado è Tratto” a Striscia la Notizia nella puntata andata in onda sabato 26 marzo 2022 ha affrontato il tema delle colonnine, o totem, automatiche per il controllo dei Green Pass. Striscia la Notizia, noto tg satirico di Canale 5, in questo caso ha “contestato” il fatto che nei totem per il controllo del Green Pass situati in vari esercizi commerciali italiani appaiono dati sensibili che sarebbero “non autorizzati”.

“Diversi negozi e attività commerciali hanno adottato dei totem per la lettura automatica del Green Pass, ma alcuni modelli hanno degli schermi in cui per tutti sarebbe facile leggere i dati personali delle persone. Rajae Bezzaz è andata a chiedere all’avvocato Guido Sforza, dell’Autorità Garante della Privacy, se tutto questo sia a norma” – si legge nella presentazione al servizio di Striscia la Notizia nel sito web del tg satirico di Mediaset.

L’azienda che ha sviluppato il totem è stata rappresentata così in tv da Fabrizio Leoni, sviluppatore software, assisano doc, che è apparso nel noto tg satirico di Canale 5 intervistato appunto dalla conduttrice e curatrice del servizio Rajae Bezzaz. (QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA)

Fabrizio Leoni in rappresentanza dell’azienda che ha sviluppato le colonnine-totem per il controllo automatico del green pass utilizzate nel nostro paese da molti esercizi commerciali, ha comunicato che “l’applicazione non è stata aggiornata”. “Il software – ha detto Leoni – deve essere aggiornato in modo che i dati sensibili non saranno più resi disponibili” – ha precisato Leoni all’inviata di Striscia la Notizia. “Una volta la regola non era così, ora con le nuove norme le funzionalità saranno presto aggiornate” – ha garantito Leoni. Lo schermo del totem attualmente visualizzava dati sensibili che per la privacy non sarebbero – secondo Striscia la Notizia – consentiti; presto la risoluzione del caso garantita da Fabrizio Leoni.

© Riproduzione riservata