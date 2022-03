Coronavirus in Umbria, il bollettino del 26 marzo 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 1.690 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 1.926 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.786 a 1.788, 2 persone scomparse in più. Intanto dalla Usl Umbria 1 fanno sapere che nel distretto Assisano dal primo aprile le vaccinazioni saranno spostate presso il Palazzo della Salute (ingresso 4), situato in piazza del Tabacchificio. Saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 19 per gli adulti mentre le pediatriche si terranno il sabato dalle 14,30 alle 18.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 224.633 a 226.323 (appunto 1.690 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 201.296 a 203.481 (2.185 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 21.551 a 21.054 (meno 497; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.134, per un totale da inizio pandemia di 1.577.914 (ieri erano 1.575.780), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 8.146, per un totale da inizio pandemia di 2.372.375 (ieri erano 2.364.229). I ricoveri passano da 204 a 203, meno 1, di cui 4 in terapia intensiva, invariati. Gli isolamenti contumaciali passano da 21.347 a 20.851, meno 496. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 758 a 732, meno 26, mentre i guariti aumentano da 7.369 a 7.457, più 88. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 8.184 a 8.246, più 62. Le persone in isolamento contumaciale passano da 751 a 726, meno 15. Sei persone sono ricoverate, meno 1, nessuna in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 57. (Continua dopo l’immagine).

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 562 a 568, più 6. I guariti aumentano da 5.927 a 5.962, più 35. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 6.548 a 6.589, più 41. Gli isolamenti contumaciali passano da 558 a 563, più 5. Cinque persone sono ricoverate, più 1, nessuna in terapia intensiva, meno 1. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 59. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 108 a 114, più 6, mentre i guariti aumentano da 1.190 a 1.197, più 7. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.309 a 1.322, più 19. Le persone in isolamento contumaciale passano da 107 a 114, più 7. Nessuna persona è ricoverata, meno 1. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 11.

A Cannara i positivi attuali passano da 77 a 80, più 3, mentre i guariti aumentano da 1.144 a 1.153, più 9. I casi positivi totali salgono da 1.228 a 1.240, più 12, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 77 a 80, più 3. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 7.

