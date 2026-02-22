Santa Maria degli Angeli, assalto nella notte al bancomat del Monte dei Paschi: esplosione in pieno centro (foto)

L'accaduto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3, forte il boato e grande la paura

Tanta paura nella notte a Santa Maria degli Angeli per una violenta rapina ai danni del bancomat del Monte dei Paschi di Siena, in via Becchetti, in pieno centro. Un boato improvviso ha squarciato il silenzio, svegliando residenti e passanti e facendo tremare i vetri delle abitazioni circostanti.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – quattro persone – avrebbero agito con un piano preciso: due di loro avrebbero fatto da palo in fondo alla strada, mentre gli altri due avrebbero materialmente piazzato l’esplosivo allo sportello automatico. Due gli ordigni, di cui uno che ha fatto saltare il bancomat con una deflagrazione potente, avvertita anche nelle aree circostanti. L’altro sarebbe rimasto inesploso, motivo per il quale sul posto sono intervenuti anche gli artificieri.

Alcuni residenti potrebbero aver assistito alla scena dalle finestre delle proprie abitazioni, subito dopo l’assalto i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto.

Non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via il denaro contenuto nella cassa automatica o se il furto sia andato a vuoto. I danni alla filiale e all’area circostante appaiono ingenti, con detriti sparsi sull’asfalto e parti dello sportello divelte dall’esplosione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia di Stato, che hanno transennato l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei residenti per identificare i responsabili. Le indagini sono in corso per risalire ai malviventi e chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

© Riproduzione riservata