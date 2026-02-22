Ostensione, al via l’invasione dei pellegrini: per un mese sarà possibile venerare le spoglie di Francesco (foto)

È stato attivato questa mattina il Centro Operativo Comunale (COC) del Comune di Assisi, istituito con Ordinanza n. 44 del 20 febbraio 2026 in occasione dell’Ostensione delle spoglie di San Francesco. Alla luce dell’eccezionale impatto dell’evento sul territorio e in attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile Multirischio (D.G.C. n. 78 del 20 giugno 2024), il COC resterà attivo dal 22 febbraio al 22 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, presso la Sala LIM della sede comunale di Santa Maria degli Angeli, già individuata quale sede del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) attivato dalla Prefettura.

L’attivazione del COC, prevista ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 1/2018, assicura il coordinamento delle funzioni comunali di protezione civile e delle strutture operative coinvolte, garantendo prontezza di intervento, assistenza alla popolazione e supporto organizzativo per l’intera durata delle celebrazioni. L’organizzazione dell’evento si inserisce in un più ampio sistema di coordinamento istituzionale che coinvolge la Prefettura e la Questura di Perugia, la Regione Umbria – protezione civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il sistema sanitario regionale, il Sacro Convento e la Diocesi, in un quadro di leale collaborazione finalizzato a garantire sicurezza, ordine pubblico e ordinato svolgimento delle iniziative religiose e culturali.

“L’Ostensione delle spoglie di San Francesco – dichiara il Sindaco di Assisi, Valter Stoppini – rappresenta un momento di altissimo valore spirituale e civile per la nostra comunità e per i tanti fedeli che raggiungeranno la città. L’attivazione del Centro Operativo Comunale testimonia la volontà dell’Amministrazione di assicurare un coordinamento costante ed efficace tra tutte le istituzioni coinvolte, affinché l’accoglienza avvenga in condizioni di piena sicurezza e serenità”.

Per quanto riguarda, invece, il servizio trasporto persone con disabilità motoria organizzato dal Comune di Assisi le indicazioni sono quelle che si trovano in questo link; per chi si trovasse in difficoltà e non riuscisse a raggiungere il parcheggio Porta S. Giacomo contattare il numero 329.260.94.26 e saranno fornite le giuste indicazioni, il numero telefonico è attivo da oggi dalle 7:00 alle 20:00 . “Ci attende un mese intenso, ma come Amministrazione stiamo collaborando in stretta sinergia con tutte le realtà coinvolte per garantire a tutti i pellegrini e visitatori un’esperienza positiva, sicura e ordinata. Siamo orgogliosi e onorati di far parte di un momento che entrerà nella storia”, afferma l’Assessore alle Politiche sociali Francesca Corazzi.

Nel corso del mese dell’Ostensione sono previsti numerosi appuntamenti liturgici e culturali, tra cui la veglia dei parlamentari e dei rappresentanti delle istituzioni della Repubblica Italiana il 12 marzo, il Meeting Francescano Giovani del 14 e 15 marzo presso il Sacro Convento e il convegno “Per Francesco sorella è la morte. Una provocazione alla vita”, in programma dal 20 al 22 marzo alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. La solenne celebrazione conclusiva si terrà il 22 marzo 2026 alle ore 17.00 nella Chiesa Superiore della Basilica.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, operatori e visitatori a collaborare con senso civico, attenendosi alle indicazioni fornite dalle autorità competenti, per vivere questo tempo straordinario nel segno dell’ordine, della partecipazione e della consapevolezza.

Foto credits sala stampa Sacro Convento

