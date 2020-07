Sciame di api sulla Basilica di Santa Maria degli Angeli recuperato dai Vigili del Fuoco

Uno sciame di api che aveva preso posizione tra le rientranze sul retro dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli creando non poca preoccupazione tra abitanti e visitatori è stato rimosso e recuperato ieri sera, sabato 25 luglio 2020, dai Vigili del Fuoco.

Dopo alcuni giorni di monitoraggio da parte dei Vigili del Fuoco con lo sciame inizialmente posto in alto, l’allarme è scattato ieri quando alcuni cittadini hanno segnalato che lo sciame si era abbassato.

Lo sciame di api era infatti li da un paio di giorni, innocuo nei prime due. Poi ieri mattina improvvisamente si è spostato in basso e ha provocato alcuni disagi per i passanti a piedi e in auto verso le 14. L’intervento è stato effettuato intorno alle 21 di ieri sera, sabato 25 luglio, quando una parte dello sciame si era ricompattato.

Pompieri e Polizia Municipale hanno raggiunto il luogo, con lo spettacolare intervento che è stato possibile grazie anche all’intervento di un apicoltore. Il tutto risolto un un’ora sotto gli occhi di numeroso curiosi.