Impepata di cozze, un classico italiano: ricetta e preparazione

L’impepata di cozze è una ricetta estiva classica di pesce, veloce da cucinare, ideale per chi ama il pesce e il gusto piccante allo stesso tempo. Un piatto diffuso in tutta Italia, specialmente nei luoghi di mare, molto preparato anche in Umbria. Un secondo piatto ricco e molto saporito, secondo una ricetta tipicamente italiana.

Impepata di cozze, ingredienti. Dosi per 2 persone. 1 chilo di cozze, 2 spicchi di aglio, 1 bicchiere di vino bianco, prezzemolo fresco q.b., pomodoro fresco q.b., olio extra vergine d’oliva, pepe nero, pane casareccio;

Impepata di cozze, preparazione. Pulire le cozze in maniera accurata. Privarle della barba, ossia di quel ciuffetto che esce dalla conchiglia, tirandolo con le mani. Verificare che la superficie della conchiglia sia ben pulita, usare una spugnetta di alluminio oppure il dorso di un coltello sotto l’acqua corrente magari indossando dei guanti per proteggersi. Pulire due spicchi di aglio e tagliarli in due. In una pentola con i bordi alti mettere L’ olio extra vergine di oliva e far soffriggere l’aglio, quindi aggiungere le cozze e lasciarle cuocere a fiamma viva per alcuni minuti. Sfumare con il vino bianco e, se si vuole, aggiungere qualche fettina di pomodoro fresco. Lasciare cuocere le cozze a fiamma viva mescolando di tanto in tanto: lasciare sul fuoco fino a quando non saranno tutte ben aperte. Aggiungere per concludere dell’abbondante pepe e una bella manciata di prezzemolo fresco tritato. Servire l’impepata di cozze originale con il sugo di cottura e con una fetta di pane casareccio da poter inzuppare!

Buon appetito, da AssisiNews!