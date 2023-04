Incidente tra Santa Maria degli Angeli e Tordandrea nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile 2023. Uno scontro tra auto e furgone nella zona di via San Bernardino da Siena, e a finire in ospedale è uno dei due conducenti, un anziano signore. Sul posto per i rilievi del caso la polizia municipale. Sul posto anche l’ambulanza del 118. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

