Sidereus Nuncius 2.0, ad Assisi la presentazione del libro della professoressa Patrizia Caraveo

L’astronomia sta vivendo un momento straordinario. Grazie a sviluppi tecnologici al limite del possibile, i risultati si susseguono a getto continuo riempiendo le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo e raccogliendo riconoscimenti prestigiosi, non ultimi i premi Nobel per la Fisica nel 2017, 2019 e 2020. Con questo spirito, il Gruppo astrofili del Monte Subasio propone, domani 21 aprile alle 21 nella Sala della Conciliazione ad Assisi, a ingresso libero, la presentazione del libro Sidereus Nuncius 2.0. I messaggeri celesti della nuova astronomia della professoressa Patrizia Caraveo, insignita del Premio Nazionale Presidente della Repubblica. Premio “Enrico Fermi” 2021 della Società Italiana di Fisica.

Nel libro Sidereus Nuncius 2.0 la dottoressa Caraveo “fornisce un quadro dello sviluppo travolgente di questa scienza antichissima ma estremamente attuale, iniziata nel visibile ma ora espansa a comprendere emissioni radio, infrarosse, ultraviolette, X e gamma alle quali i nostri occhi non sono sensibili. Scopriremo che la luce non è l’unico mezzo per esplorare il cosmo. Raggi cosmici, neutrini, polveri, meteoriti e onde gravitazionali veicolano informazioni diverse e complementari. Imparando a decifrare questi messaggi, facciamo passi avanti nella comprensione dell’Universo e, grazie alla ricerca, miglioriamo la qualità della vita di tutti noi”. Ricco il cv della dottoressa Caraveo: Nel 2014 Women in Aerospace Europe le ha conferito l’Outstanding Achievement Award e Thomson Reuters l’ha inserita nella lista degli Highly Cited Researchers, oltre a ricevere il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; rilevanti le collaborazioni con l’Agenzia Spaziale Europea e la NASA.

