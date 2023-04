Incidente stradale a Bastia, un ferito in ospedale (foto)

Incidente stradale frontale in via S. Lucia Bastia Umbra. È successo nella prima serata del 5 aprile 2023, e una persona, ferita, è stata trasportata all’ospedale di Perugia dopo essere stata soccorsa dai Vigili del fuoco di Assisi. Sul posto anche i carabinieri di Bastia. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

A metà marzo 2023 un triplo incidente stradale si era verificato a Capodacqua di Assisi all’uscita della ss75. Scontro tra auto all’incrocio dove da tempo c’è anche un progetto per la realizzazione di una rotatoria. L’incidente intorno alle 18. Sul posto la polizia locale e l’ambulanza della Stella d’Italia di Spoleto. Una persona in ospedale per accertamenti.

Ancora prima nel bastiolo, incidente stradale a Ospedalicchio, sulla SS 75 al km 1 in direzione Foligno. È successo nel pomeriggio del 29 gennaio 2023 intorno alle 17: un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita sul fosso che costeggia la strada ribaltandosi. I Vigili del fuoco del distaccamento di Perugia hanno estratto il passeggero dall’abitacolo con lievi ferite, sul posto Polizia stradale e 118.

A dicembre 2022 invece una persona era stata investita in via Roma a Bastia Umbra, forse mentre attraversava la strada in bici. Sul posto un’ambulanza del 118.

