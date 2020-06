Scontro frontale a Petrignano di Assisi, due i mezzi coinvolti

Brutto incidente frontale a Petrignano di Assisi. Lo scontro avvenuto praticamente al centro del paese. Due i mezzi che si sono scontrati. Sul posto le forze dell’ordine che indagano sulla dinamica.

Ingenti danni ai mezzi e traffico in tilt con le vetture in coda deviate in altra direzione. Sul posto un’ambulanza del 118 di Assisi. Gli occupanti dei mezzi trasportati in ospedale per accertamenti. Nessun ferito grave, solo tanta paura, danni ai mezzi e disagi al traffico.

(Aggiornamento nelle prossime ore)