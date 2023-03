Scuole sicure: controlli della polizia al di fuori dei plessi di Assisi

Nell’ambito del progetto Scuole sicure promosso dalla Questura di Perugia e avviato fin dall’inizio dell’anno scolastico, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Di Luca ha quindi predisposto, a partire dalle prime ore del mattino di ieri, giovedì 15 marzo 2023, alcune pattuglie che hanno vigilato gli ingressi degli Istituti presenti nella in città. L’intensificazione dei controlli ha riguardato le aree di pertinenza dell’Istituto Bonghi nel territorio del comune di Assisi e nello specifico a Santa Maria degli Angeli.

Oltre agli incontri periodicamente organizzati dalla Polizia di Stato di Perugia presso gli Istituti scolastici della provincia, con l’obiettivo di educare le generazioni future alla legalità, proseguono dunque anche i controlli predisposti in prossimità delle scuole e delle fermate degli autobus di arrivo degli studenti pendolari. L’attività di Scuole sicure, portata avanti dalla Polizia di Stato per tutta la durata dell’anno scolastico, ha come principale obiettivo la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo nei pressi degli Istituti scolastici. A questo fine si aggiunge quello, altrettanto importante, della prevenzione dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nelle adiacenze degli Istituti, in risposta anche alla crescente richiesta delle famiglie, dei dirigenti scolastici e degli insegnanti di garantire sempre maggiore sicurezza.

