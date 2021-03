Segnaletica a Palazzo di Assisi, Travicelli: “Ancora un errore!”

Ancora un errore nella segnaletica a Palazzo di Assisi. Corretto l’errore di “Viale Michelagnelo” nel nome, il viale viene però degradato a via. A segnalare l’errore è Claudia Travicelli, ex consigliere comunale ed ex assessore, oggi portavoce dei Democratici e Popolari per Assisi. “Peccato che per la toponomastica Ufficiale del Comune di Assisi, la strada si chiami ‘Viale Michelangelo’. E con questo (tra i tanti) sono già due nuovi errori. Consigliamo di prendere un pennarello indelebile di colore nero, e ci raccomandiamo nero ed indelebile e correggere via con viale e riposizionare lo stesso nel medesimo punto, un consiglio spassionato … visti i precedenti poco rassicuranti!! Cosicché la segnaletica a Palazzo di Assisi sarà finalmente giusta. Per buona ricordanza, per le deleghe assessorili da me ricoperte, compresa quella alla toponomastica, per i prossimi tentativi si prega e si consiglia, onde evitare brutte figure e altri sprechi di denaro pubblico, di consultare con intelligenza ed estrema attenzione l’elenco ufficiale della toponomastica del Comune di Assisi, alla sezione dell’elenco ‘Aggregazioni: Frazione Palazzo’. Tanto per semplificarvi il lavoro, evitandovi troppa fatica ed altre vergogne. Una domanda sorge spontanea? Se questa Amministrazione, che si professa molto vicina e tanto attenta al territorio, non riesce a collocare con la corretta dicitura un segnale stradale (cose basilari), come pretende di amministrare correttamente e diligentemente la “la macchina” comunale?!?!? A voi – conclude Travicelli – le conclusioni….”