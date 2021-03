Viale Michelagnelo, a Palazzo di Assisi refuso sul cartello stradale

Da viale Michelangelo a viale Michelagnelo. Nuovo ‘sfondone’ sulla cartellonistica delle frazioni, e dopo Torchiagina, nel 2017, tocca a Palazzo di Assisi. Via Michelangelo, che collega le frazioni di Palazzo e Petrignano, diventa via Michelagnelo. A farlo notare con un video su Facebook è l’ex consigliere ed ex assessore Claudia Travicelli, oggi portavoce dei Democratici e Popolari per Assisi. È sabato 27 febbraio, siamo a Palazzo di Assisi e… ci troviamo in viale Michelagnelo”, dice Travicelli nel video pubblicato su Facebook.

Per l’ex assessore, “Questa amministrazione non ha rispetto per le frazioni. In questa strada che collega Petrignano a Palazzo non solo ci sono anche le buche, ma anche i cartelli con i nomi delle vie scritti male. Palazzo vorrebbe pari dignità, paghiamo le tasse, siamo persone oneste e sappiamo cos’è il lavoro. E invece…”.

Nel 2017 un precedente, quando si entrava a Torchiagina ma si usciva da Torchigina: la segnalazione era di un cittadino su Sei di Assisi se…. “Cercasi persone di buona volontà per colletta, abbiamo bisogno di comperare una vocale”, scriveva Roberto Pierotti. La A che aveva fatto diventare Torchigina la frazione di Torchiagina era sfuggita durante il restyling della cartellonistica annunciato a fine settembre 2017. Allora la giunta aveva annunciato nuovi cartelli di ingresso sia per il centro storico che per le frazioni: “Nuovi biglietti da visita della Città di Assisi e di tutto il territorio, molto più grandi e con lo stemma civico aggiornato che riporta il motto ‘Seraphica Civitas’, sottolineano in modo evidente l’appartenenza al patrimonio mondiale UNESCO”, scriveva la giunta. Che aveva corretto l’errore pochi giorni dopo, come succederà, probabilmente, anche in questo caso.