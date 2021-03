Domenica delle Palme 2021, concerto online del Rotary Club

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, in occasione della Domenica delle Palme 2021, torna il tradizionale appuntamento con il Concerto delle Palme, offerto dal Rotary Club Assisi alla cittadinanza e giunto alla ventitreesima edizione. Il concerto sarà proposto in streaming, sul canale Youtube “Rotary Assisi”. Cristina Palomba al flauto e Fabio Berellini al pianoforte proporranno fantasie da opere verdiane elaborate dal compositore ternano Giulio Briccialdi; un programma che il duo ha eseguito anche a Tokyo nel 2018, presso l’Istituto Italiano di Cultura. Non può mancare un omaggio ad Astor Piazzolla, nel centenario della nascita: saranno proposti alcuni brani da “Histoire du tango”, rielaborati dall’originale per flauto e chitarra, e una meravigliosa “Ave Maria”. L’appuntamento con il concerto della Domenica delle Palme 2021 è per sabato 27 marzo alle ore 18, in live streaming su YouTube.

Intanto la scorsa settimana si è chiusa la la sua decima edizione Sacræ Passionis Concentus 2021, elevazioni spirituali in musica per il tempo di Quaresima dalla Basilica Inferiore di San Francesco. La pandemia non ferma la preghiera e la musica e la decima edizione di Sacræ Passionis Concentus si terrà e sarà visibile, in diretta, da qualunque parte del mondo, dalla pagina Facebook Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Protagonista dell’ultimo appuntamento la Schola Cantorum “Anton Maria Abattini” di Città di Castello diretta dal maestro Alessandro Bianconi, con brani quaresimali di autori contemporanei (rivedi qui il video).